Интернет-магазин швейной фурнитуры «Колибри»
Пуговицы 872
Дерево | кокос ракушка | жемчуг 99
Кнопки 28
Кнопки пришивные 32
Джинсовые пуговицы 12
- Хольнитены ?> 7
Пряжки 104
Заготовки под обтяжку 13
Металлическая фурнитура 61
Лейблы 20
Термоаппликации и нашивки 375
Оборудование и матрицы 4
Другое 5
- Распродажа ?> 566
Распродажа 566
Более 10 лет
опыта продаж швейной фурнитуры
Более 20 000
наименований товаров в наличие и на складе
Оптовые поставки
швейной фурнитуры со склада и под заказ
Прямой поставщик
швейной фурнитуры в России
Индивидуальная упаковка
удобная фасовка и маркировка товара
Отправка заказа
любой транспортной компанией на ваш выбор